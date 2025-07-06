Денис Седашов

Сборная Украины по греко-римской борьбе успешно выступила на международном турнире Druskininkai Cup 2025 в Литве. Наши спортсмены завоевали девять наград, из которых одна золотая, четыре серебряных и четыре бронзовых.

Единственное «золото» для Украины завоевал Олег Халилов в категории до 72 кг. Серебряными призерами стали Андрей Семенчук (63 кг), Андрей Кулик (82 кг), Иван Чмырь (87 кг) и Михаил Вишнивецкий (130 кг). Бронзу завоевали Вадим Матрос (63 кг), Имед Худжадзе (67 кг), Ирфан Мирзоев (77 кг) и Сергей Омелин (97 кг).