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Сборная Украины привезла 14 медалей с чемпионата Европы по самбо

В общем медальном зачете «сине-желтые» уступили только России
Самбо
18:55
Сборная Украины привезла 14 медалей с чемпионата Европы по самбо
Сборная Украины / фото - sambo.net.ua

В Лимасоле завершился чемпионат Европы по самбо. Сборная Украины завершила выступления с 14-ю медалями в активе (6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых).

Также у Украины два Кубка – золотой в боевом разделе и серебряный в соревнованиях женщин. 

Золото: Мария Буек (спортивное самбо, 50 кг), Кристина Бондарь (спортивное самбо, 54 кг), Ярослав Давидчук (спортивное самбо, 98 кг), Владислав Руднев (боевое самбо, 79 кг), Петр Давиденко (боевое самбо, 88 кг), Анатолий Волошинов (боевое самбо, 98 кг).

Серебро: Галина Ковальская (спортивное самбо, 80 кг), Александр Воропаев (боевое самбо, 64 кг), Размик Тоноян (боевое самбо, более 98 кг).

Бронза: Юлия Гребеножко (спортивное самбо, 65 кг), Екатерина Москалева (спортивное самбо, 72 кг), Анастасия Комович (спортивное самбо, 80 кг), Дмитрий Евдошенко (спортивное самбо, 64 кг), Роман Труш (спортивное самбо, 71 кг).

В общем медальном зачете Украина финишировала на 2-м месте, уступив лишь сборной России.

1. Россия – 16 медалей (10 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых)

2. Украина – 14 медалей (6-3-5)

3. Беларусь – 11 медалей (2-4-5)

Михаил Рыбак
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