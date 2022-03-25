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Еще одна большая победа Украины! Костевич покорила Европу и сразу же расплакалась
Ранее Елена побеждала в континентальном первенстве в индивидуальных соревнованиях в 2015 и 2016
22:17
Фото: facebook.com/European-Shooting-Confederation
Олимпийская чемпионка Елена Костевич завоевала золото чемпионата Европы, который проходит в Норвегии.
Костевич стала лучшей в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м. Ранее Елена уже дважды становилась лучшей в Европе в данной дисциплине – в 2015 и 2016 годах. Украинка не смогла сдержать слез после желаемого результата.
Напомним, что украинский чемпион-супертяж Александр Усик (19-0, 13 KO) отправился на подготовку к титульному поединку.