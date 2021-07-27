Костевич и Омельчук принесли Украине третью медаль ОИ-2020

Для Елены это уже четвертая олимпийская награда, у Олега – первая

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Елена Костевич и Олег Омельчук

Представители Украины в пулевой стрельбе Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали бронзу Олимпийских игр-2020 в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

В квалификации украинцы уступили только представителям Китая и Олимпийского комитета России. После чего во встрече за бронзу встретились с сербами Аруной Зарунович и Дамиром Микечем, которых победили со счетом 16:12.

Эта медаль стала третьей для Украины в Токио. Ранее также бронзу взяли дзюдоистка Дарья Белодед и фехтовальщик шпажист Игорь Рейзлин.

В медальном зачете украинцы поднялись на 42-е место, которое мы делим со сборными Германии и Казахстана.

Также отметим, что для знаменосца Украины Костевич – это четвертая олимпийская медаль. Ранее в Афинах-2004 у нее было золото, а в Лондоне-2012 две бронзы. Омельчук же впервые в карьере поднялся на олимпийский пьедестал почета.