Костевич собралась выступить на Олимпиаде-2024: «Я не останавливаюсь. У меня есть время, желание, силы»

Елена готова на следующих Играх выступить еще лучше





Елена Костевич / Фото: НОК Украины Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Елена Костевич после непопадания в финал стрельбы из пистолета с дистанции 25 метров подвела итоги завершившегося для себя турнира.

О последнем непопадании в финал на 25 метрах. «Для меня соревнования эти закончились. Было трудно в последние дни, потому что все дни без выходных – у нас или тренировки, или старт. Очень трудно было собраться и уже на морально-волевых, а их не хватает». О влиянии разницы во времени на выступления. «Самая большая проблема – разница во времени. В первые дни было трудно заснуть рано. А в последние мы очень рано вставали. Спали минимум всегда. Хочется только отдохнуть». Как оценивает свое выступление. «Я, как и всегда, везу домой много опыта. Оценку даст тренер, я считаю, что для меня эти Олимпийские игры были удачные. Рада, что у нас есть медали. Как уже случилось – где-то решается. Но я рад, что все хорошо и домой мы возвращаемся не с пустыми руками». О планах на ОИ-2024. «Я не останавливаюсь. У меня есть время, желание, силы. Все впереди. Не в этот раз (победа) – возможно, в следующем. Шестые Олимпийские Игры? В нашем виде спорта это не рекорд. Думаю, что следующие Олимпийские игры – будет уже около 40, но это достаточно средний возраст для нашего вида спорта». Напомним, ранее Костевич вместе с Омельчуком принесли Украине бронзовую медаль Токио-2020.