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Костевич собралась выступить на Олимпиаде-2024: «Я не останавливаюсь. У меня есть время, желание, силы»

Елена готова на следующих Играх выступить еще лучше

Olympics Токио-2020
19:22
Костевич собралась выступить на Олимпиаде-2024: «Я не останавливаюсь. У меня есть время, желание, силы»
Елена Костевич / Фото: НОК Украины

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Елена Костевич после непопадания в финал стрельбы из пистолета с дистанции 25 метров подвела итоги завершившегося для себя турнира.

О последнем непопадании в финал на 25 метрах.

«Для меня соревнования эти закончились. Было трудно в последние дни, потому что все дни без выходных – у нас или тренировки, или старт. Очень трудно было собраться и уже на морально-волевых, а их не хватает».

О влиянии разницы во времени на выступления.

«Самая большая проблема – разница во времени. В первые дни было трудно заснуть рано. А в последние мы очень рано вставали. Спали минимум всегда. Хочется только отдохнуть».

Как оценивает свое выступление.

«Я, как и всегда, везу домой много опыта. Оценку даст тренер, я считаю, что для меня эти Олимпийские игры были удачные. Рада, что у нас есть медали. Как уже случилось – где-то решается. Но я рад, что все хорошо и домой мы возвращаемся не с пустыми руками».

О планах на ОИ-2024.

«Я не останавливаюсь. У меня есть время, желание, силы. Все впереди. Не в этот раз (победа) – возможно, в следующем. Шестые Олимпийские Игры? В нашем виде спорта это не рекорд. Думаю, что следующие Олимпийские игры – будет уже около 40, но это достаточно средний возраст для нашего вида спорта».

Напомним, ранее Костевич вместе с Омельчуком принесли Украине бронзовую медаль Токио-2020.

Источник: suspilne.media Карен Агабекян
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Елена Костевич

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