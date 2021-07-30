Омельчук: «Волнение было во время всей Олимпиады, но мне очень помогла Елена Костевич»
Костевич завершила выступление на Олимпийских играх-2020
Украинка не сумела преодолеть квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м
07:46
Елена Костевич / Фото: Getty Images
Бронзовая призерка Токио-2020 Елена Костевич
завершила выступление на Играх в Японии.
Украинка не смогла выйти в финал в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м. Костевич с 579-ю баллами расположилась на 23-й строчке в квалификации. Представительница Южной Кореи Минджун Ким, которая последней квалифицировалась в следующую стадию, настреляла 584 очка.
Костевич разрушила «проклятие знаменосца» и завоевала свою четвертую олимпийскую медаль в карьере.
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