Омельчук: «У меня, честно говоря, уже спокойствие на душе и на сердце»

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Украинец Олег Омельчук прокомментировал завоевание бронзовой медали Олимпийских игр-2020 в Токио:

Конечно, волнение было. Начал стрельбу нормально, а в конце у меня не скажу, что было плохо, но было много близких девяток. Но кучность стрельбы была нормальная. Я после того, как увидел, что мы будем бороться за третье место, сначала расстроился. Но, слава богу, мы стали третьими. Как Елена говорит, это действительно командная медаль для нас всех».