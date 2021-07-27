Тренер Омельчука: «Олег много работал – медаль заслуженная»
Омельчук: «У меня, честно говоря, уже спокойствие на душе и на сердце»
Украинец впервые в карьере стал призером Олимпийских игр
12:52
Фото: Getty Images
Украинец Олег Омельчук прокомментировал завоевание бронзовой медали Олимпийских игр-2020 в Токио:
«У меня, честно говоря, уже спокойствие на душе и на сердце. Самое тяжелое психологически в нашем виде спорта – это то, что мысли постоянно приходят. Я думал, что на четвертых Олимпийских играх буду старшим и меньше волноваться благодаря опыту, а получилось – наоборот. Сейчас уже буду умственно и морально спокойнее. Думаю, это в дальнейшем будет помогать в том, чтобы хорошо выступать.
Конечно, волнение было. Начал стрельбу нормально, а в конце у меня не скажу, что было плохо, но было много близких девяток. Но кучность стрельбы была нормальная. Я после того, как увидел, что мы будем бороться за третье место, сначала расстроился. Но, слава богу, мы стали третьими. Как Елена говорит, это действительно командная медаль для нас всех».
Омельчук впервые в карьере стал призером Олимпийских игр. Его тренер считает, что эта медаль абсолютно заслуженная.
Напомним, Омельчука уже поздравил Владимир Зеленский.
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