Костевич: «Никогда не верила в «проклятие» знаменосца»
Тренер Омельчука: «Олег много работал – медаль заслуженная»
Украинский стрелок впервые стал призером Олимпийских игр
08:53
Сергей Бондарь / Фото: НОК Украины
Сергей Бондарь, тренер украинского стрелка Олега Омельчука, прокомментировал бронзовую медаль своего подопечного на Олимпийских играх-2020 в Токио:
«Крепко переживал, потому что он уже был четвертым – в Пекине, пятым был в Лондоне, здесь в нашей стрелковой команды уже есть два четвертые места. Он был готов, результаты показывал высокие, поэтому эта медаль заслуженная, потому что он много работал.
Символично, что двадцать лет назад, в 2001 году, Олег получил первую медаль на международном уровне – это было золото юниорского чемпионата Европы.
После предварительного этапа мы набрали столько же очков, как русские. Но за счет лучших дополнительных показателей именно россияне заняли второе место и продолжили бороться за золото».
Напомним, Омельчук выступал в миксте с Еленой Костевич, которая после встречи за третье место заявила, что бронзовая медаль воспринимается, как золотая.
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