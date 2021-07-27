Тренер Омельчука: «Олег много работал – медаль заслуженная»

Сергей Бондарь / Фото: НОК Украины

Сергей Бондарь, тренер украинского стрелка Олега Омельчука, прокомментировал бронзовую медаль своего подопечного на Олимпийских играх-2020 в Токио:

Символично, что двадцать лет назад, в 2001 году, Олег получил первую медаль на международном уровне – это было золото юниорского чемпионата Европы.

После предварительного этапа мы набрали столько же очков, как русские. Но за счет лучших дополнительных показателей именно россияне заняли второе место и продолжили бороться за золото».