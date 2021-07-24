Украина обошла Россию и завоевала золотые и серебряные медали на чемпионате Европы
На Олимпиаде разыгран первый комплект медалей. Ян взяла золото в стрельбе из пневматической винтовки
На втором месте расположилась россиянка Галашина
07:20
Цянь Ян / фото - Reuters
Китаянка Цянь Ян стала обладателем первого золота Олимпийских игр в Токио. Она завоевала золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх в Токио. В стрельбе с 10 метров она показала результат 251.8.
На втором месте расположилась россиянка Анастасия Галашина. Ее результат - 251.1.
Тройку лучших замкнула представительница Швейцарии Нина Кристен.
Олимпийские игры-2020. Токио (Япония)
Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка. 10 м
1. Цянь Ян (Китай) — 251.8
2. Анастасия Галашина (Россия) — 251.1
3. Нина Кристен (Швейцария) — 230.6