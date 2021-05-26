Ровно 12 лет назад Петрив завоевал золото Олимпийских игр для Украины
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Сербия заняла третье место
07:40
Чемпионки Европы / фото - ISSF
Женская сборная Украины завоевала комплект золотых медалей на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в Осиеке, Хорватия.
В финале стрельбы с 10 метров с пневматического пистолета украинки победили команду России 17:11. В составе чемпионок: Елена Костевич, Полина Колесниковаа и Юлия Коростылева.
Бронзовый финал завершился разгромом сборной Польши от команды Сербии 16:8.
На последнем чемпионате Европы украинцы также не остались без наград.