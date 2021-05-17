Украина разорвала Европу – выиграла восемь медалей и Кубок. Видео выступлений – абсолютное удовольствие

Наши синхронистки установили рекорд и обошли Испанию с Россией

Послесловие

Сборная Украины с золотом чемпионата Европы / Фото - facebook.com/www.len.eu

Украинские синхронистки ударно выступили на чемпионате Европы по водным видам спорта. Еще никогда ранее нашей команде не удавалось завоевать сразу восемь медалей на таких соревнованиях. Но то, что не удавалось раньше, получилось сейчас – четыре золота и четыре серебра.

Наши девушки уже вернулись с ними, а также Кубком лучшей команде чемпионата в Украину и получили свои поздравления:

Золото

Марта Федина (техническое соло)

Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Олеся Деревянченко, Марта Федина, Вероника Гришко, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно (произвольная комбинация)

Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно (произвольная группа)

Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Вероника Гришко, Анна Носова, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно (хайлайт)

Серебро

Марта Федина (произвольное соло)

Марта Федина и Анастасия Савчук (технический дуэт)

Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Алина Шинкаренко и Елизавета Яхно (техническая группа)

Марта Федина и Анастасия Савчук (произвольный дуэт)

19-летняя Марта Федина выступала в каждом из видов программы и, соответственно, собрала в своей коллекции все восемь награда. А затем в интервью XSPORT.ua подвела итоги выступлению в Будапеште и поделилась прогнозом на Олимпийские игры.

Но для полноты картины не хватает видео выступлений. Словами не описать, насколько это красиво.

Техническое соло – золото.

Произвольное соло

– серебро:

Технический дуэт

– серебро:

Произвольный дуэт – серебро:

Техническая группа

– серебро:

Произвольная группа

– золото:

Произвольная комбинация

– золото: