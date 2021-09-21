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Скелетон и шлем украинского атлета украсили уникальным дизайном

Зимние виды спорта всегда привлекают своей красотой, скоростью и зрелищностью
Скелетон
19:57
Скелетон и шлем украинского атлета украсили уникальным дизайном

20 сентября в столичном PM Hall при поддержке Parimatch Ukraine состоялась презентация сезона 2021/2022 федерации бобслея и скелетона Украины.

В начале презентации Head of Sponsorship Parimatch Ukraine Филипп Орлов отметил важность поддержки развития украинского спорта для компании: «Зимние виды спорта всегда привлекают своей красотой, скоростью и зрелищностью. Все мы с нетерпением ждем начала Игр и хотим видеть там больше украинских атлетов. Именно поэтому компания Parimatch Ukraine всегда готова поддерживать наших спортсменов. Ведь мы понимаем, насколько тяжелый их труд и какое значение для страны и болельщиков имеют их победы».

Президент федерации и главный тренер сборной Украины по скелетону, Михаил Гераскевич рассказал о плане подготовки национальной команды к соревнованиям, на которых будут разыгрываться зимние Олимпийские лицензии Пекина 2022. В отборе будут участвовать Владислав Гераскевич в скелетоне и Лидия Гунько в монобобе, а также экипаж в составе Лидии Гунько и Ирины Лищинской в ​​боб-двойке. В период до 17 января будут суммироваться результаты восьми соревнований, по результатам которых в Пекин попадают 25 лучших в скелетоне, 20 в женском монобобе и 20 в женском боб-двойке. Первые соревнования пройдут в австрийском Инсбруке уже в начале октября.

Лидеры сборной, Владислав Гераскевич и Лидия Гунько поделились деталями подготовки к отбору в Пекин 2022. Сейчас Владислав, Лидия и Ирина провели ряд сборов, на которых отрабатывали стартовый разгон на ледовых эстакадах в Литве и Германии. Уже 24 сентября сборная отправляется на сборы в Германию и Китай. А оттуда уже на первый этап Кубка мира в Австрию.

Особой изюминкой мероприятия стала презентация скелетона и шлема, которые будут использовать Владислав Гераскевич в сезоне 2021/2022. Раскраска скелетона и шлема Владислава выполнен эксклюзивно художниками компании «Тонко Спорт».

Михаил и Алексей рассказали, чем именно вдохновлялись в работе над этим проектом. Ну и уже доброй традицией становится присутствие карты Украины с украинским Крымом, на этот раз на скелетоне, на котором Владислав Гераскевич будет бороться за олимпийскую лицензию, и надеемся, уже через несколько месяцев будет отстаивать честь нашего государства на зимней Олимпиаде 2022 в Пекине. По словам художников, после общения с атлетами в дизайне шлема, скелетона и боба были использованы стремление Владислава, Лидии и Ирины к совершенству и желание как можно ярче представлять Украину на международной арене.

 

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