Феноменальный О`Салливан в седьмой раз стал чемпионом мира и установил несколько рекордов

Фото: Getty Images

В Шеффилде завершился чемпионат мира по снукеру.



Легенда Ронни О`Салливан в седьмой раз в карьере стал триумфатором турнира, повторив рекорд Стивена Хендри. В финале англичанин одолел соотечественника Джадда Трампа 18:13. Ранее О`Салливан побеждал в соревнованиях в 2001, 2004, 2008, 2012 2013 и 2020 годах. Победа принесла Ронни 625 тысяч 355 долларов.

Этот турнир также стал рекордным по сотенным брейкам. Наибольший вклад внесли Марк Уильямс и О`Салливан.

Judd Trump knocks in the 109th century of this year's @Betfred World Championship - a new record!



Mark Williams (16) and Ronnie O'Sullivan (15) have the most.



O'Sullivan leads the final 17-13. #ilovesnooker pic.twitter.com/pFIFOu5Dng