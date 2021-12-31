Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Хоккей (4 события из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Монреаль Канадиенс 4:0 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Чикаго Блэкхокс 4:0 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сан-Хосе Шаркс 4:2 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Даллас Старз 2:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс 119:120 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс 131:107 Окончен
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Лейкерс 122:109 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 39) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Окончен
17:00 Бернли - Манчестер Сити 0:2 Окончен
17:00 Челси - Брентфорд 1:4 Окончен
19:30 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Окончен
Хоккей (3 события из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 0:3 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Сент-Луис Блюз 6:5 Окончен
05:30 Аризона Койотис - Анахайм Дакс 0:5 Окончен
Баскетбол (4 события из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Даллас Маверикс 135:103 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Портленд Трэйл Блэйзерс 130:111 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Нью-Орлеан Пеликанс 111:114 Окончен
20:00 Нью-Йорк Никс - Кливленд Кавальерс 101:119 Окончен
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
22:00
Смешанные единоборства. ZARUBA Fight Night

Ронни О'Салливан рассказал чем похож на Месси, Надаля и Джоковича

Легендарный игрок в снукер – о своем отношении к топовым спортсменам
Бильярд
31 декабря 2021г. 20:39
Ронни О'Салливан рассказал чем похож на Месси, Надаля и Джоковича
Ронни О'Салливан / фото - Getty Image

Знаменитый игрок в снукер Ронни О'Салливан в интервью порталу Eurosport рассказал о своем отношении к топовым игрокам в других видах спорта, а также о том, что его объединяет с ними.

«Важно не только хорошо играть, но и создавать вокруг себя уникальную атмосферу. Немногие так умеют: Тайгер Вудс, Рафа Надаль, Новак Джокович и Лионель Месси. Они умеют покорить болельщиков. Наверное, у меня тоже получается.

Играть в пандемию очень неприятно. В этих условиях мы не может взаимодействовать со зрителями. Скорее бы все стало лучше».

Напомним, Надаль поделился воспоминаниями о финале Australian Open-2009.

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Рафаэль Надаль Ронни О’Салливан Новак Джокович Тайгер Вудс Лионель Месси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Надаль: «У меня были проблемы с дыханием – может быть, что-то с ребром»
Надаль: «У меня были проблемы с дыханием – может быть, что-то с ребром»
Теннис ATP
21 марта 22:00
Надаль: «У меня были шансы, но я не реализовал слишком много моментов»
Надаль: «У меня были шансы, но я не реализовал слишком много моментов»
Теннис ATP
21 марта 20:20
Сачко впервые стал первой ракеткой Украины, Джокович обошел Медведева и вернул звание первой ракетки мира
Сачко впервые стал первой ракеткой Украины, Джокович обошел Медведева и вернул звание первой ракетки мира
Теннис ATP
21 марта 18:36
Надаль уступил Фритцу в финале Masters в Индиан-Уэллсе
Надаль уступил Фритцу в финале Masters в Индиан-Уэллсе
Теннис ATP
21 марта 08:30
Надаль вернется в топ-3 рейтинга ATP
Надаль вернется в топ-3 рейтинга ATP
Теннис ATP
20 марта 14:15
Надаль повторил рекорд Федерера по количеству побед на открытых кортах
Надаль повторил рекорд Федерера по количеству побед на открытых кортах
Теннис ATP
18 марта 09:20

Новости: Бильярд

Ронни О'Салливан рассказал чем похож на Месси, Надаля и Джоковича
Ронни О'Салливан рассказал чем похож на Месси, Надаля и Джоковича
31 декабря 2021г. 20:39
Бильярд. Открытый Кубок Одессы. Видео трансляция
Бильярд. Открытый Кубок Одессы. Видео трансляция
15 декабря 2021г. 10:20
Смотрите на XSPORT международный турнир по «Комбинированной пирамиде»
Смотрите на XSPORT международный турнир по «Комбинированной пирамиде»
12 декабря 2021г. 14:04
Робертсон выиграл у О’Салливана в финале Tour Championship и заработал 150 тысяч фунтов
Робертсон выиграл у О’Салливана в финале Tour Championship и заработал 150 тысяч фунтов
29 марта 2021г. 10:16
Все новости

Популярные новости

Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Бокс Профессиональный бокс
29 марта 12:08
1
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Бокс
29 марта 14:15
3
Экс-невеста Кличко Панеттьери подралась в баре в день рождения боксера
Экс-невеста Кличко Панеттьери подралась в баре в день рождения боксера
Бокс Профессиональный бокс
28 марта 10:38
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Футбол В мире
31 марта 18:52
Сбежавший из «Зенита» Ракицкий тренируется с украинским клубом
Сбежавший из «Зенита» Ракицкий тренируется с украинским клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
28 марта 15:55
Окупанти вивезли до Донецька доньку загиблого в Маріуполі чемпіона України
Окупанти вивезли до Донецька доньку загиблого в Маріуполі чемпіона України
Водное поло
31 марта 15:21
Все новости