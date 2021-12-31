Ронни О'Салливан рассказал чем похож на Месси, Надаля и Джоковича

Легендарный игрок в снукер – о своем отношении к топовым спортсменам

Ронни О'Салливан / фото - Getty Image

Знаменитый игрок в снукер Ронни О'Салливан в интервью порталу Eurosport рассказал о своем отношении к топовым игрокам в других видах спорта, а также о том, что его объединяет с ними.

«Важно не только хорошо играть, но и создавать вокруг себя уникальную атмосферу. Немногие так умеют: Тайгер Вудс, Рафа Надаль, Новак Джокович и Лионель Месси. Они умеют покорить болельщиков. Наверное, у меня тоже получается. Играть в пандемию очень неприятно. В этих условиях мы не может взаимодействовать со зрителями. Скорее бы все стало лучше».

Напомним, Надаль поделился воспоминаниями о финале Australian Open-2009.