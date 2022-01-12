Михаил Харук завоевал серебряную медаль Кубка Европы по сноубордингу
Аннамари Данча вошла в топ-10 на этапе Кубка мира по сноубордингу в Австрии
Украинка во второй раз в сезоне квалифицировалась в финал соревнований
11:57
Аннамари Данча / Фото - FacebookУкраинская сноубордистка Аннамари Данча заняла 10-е место на этапе Кубка мира по сноубордингу в параллельном слаломе, который завершился в Бадгастайне (Австрия).
Данча во второй раз в сезоне квалифицировалась в финал в этой дисциплине. В финале она набрала 58,97 очков.
Триумфатором соревнований стала австрийка Даниэлла Ульбинг.
Другая украинка Вита Боднарук показала 37-й результат.
Кубок мира. Бадгастайн, Австрия. Параллельный слалом. Женщины
1. Даниэлла Ульбинг (Австрия) – 57,29
2. Рамона Терезия Хофмейстер (Германия) – 57,40
3. Наталья Соболева (Россия) – 58,16
...
10. Аннамари Данча (Украина) – 58,97
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37. Вита Боднарук (Украина) – 31,37
Отметим, что сборная Украины в составе Данчи, Боднарук, Александры Малеваной, Михаила Харука и Александра Белинского продолжает бороться за олимпийские лицензии на Игры в Пекин.
Напомним, в декабре Харук стал вторым на Кубке Европы по сноубордингу в Монинце (Чехия).