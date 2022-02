Легендарная конькобежка Вюст установила невероятный рекорд Олимпийских игр

Фото: Getty Images

Легендарная нидерландская конькобежка Ирен Вюст выиграла золото на дистанции 1500 метров с олимпийским рекордом – 1:53,28.



Эта медаль высшей пробы стала для нее 12-й наградой Олимпиад и пятой кряду в индивидуальных соревнованиях Игр. Вюст стала первой в истории спортсменкой на Зимних или Летних Олимпийских играх, которой удалось завоевать олимпийское золото в индивидуальных соревнованиях на пяти разных Олимпиадах – Турин-2006 и Сочи-2014 на дистанции 3000 м и Ванкувер-2010, Пхёнчхан-2018 и Пекин-2022 на дистанции 1500 м.

Turin 2006

Vancouver 2010

Sochi 2014

Pyeongchang 2018

Beijing 2022



