Легендарная конькобежка Вюст установила невероятный рекорд Олимпийских игр
Легендарная нидерландская конькобежка Ирен Вюст выиграла золото на дистанции 1500 метров с олимпийским рекордом – 1:53,28.
Эта медаль высшей пробы стала для нее 12-й наградой Олимпиад и пятой кряду в индивидуальных соревнованиях Игр. Вюст стала первой в истории спортсменкой на Зимних или Летних Олимпийских играх, которой удалось завоевать олимпийское золото в индивидуальных соревнованиях на пяти разных Олимпиадах – Турин-2006 и Сочи-2014 на дистанции 3000 м и Ванкувер-2010, Пхёнчхан-2018 и Пекин-2022 на дистанции 1500 м.
Turin 2006— Eurosport (@eurosport) February 7, 2022
Vancouver 2010
Sochi 2014
Pyeongchang 2018
Beijing 2022
Ireen Wust becomes the first Summer or Winter Olympian in history to win individual gold at five separate Games #Beijing2022 | @Ireenw
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