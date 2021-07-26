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Маловичко: «Это были самые сложные соревнования в моей жизни»

Украинка не смогла побороться за медали в стендовой стрельбе
Olympics Токио-2020
12:59
Маловичко: «Это были самые сложные соревнования в моей жизни»
Ирина Маловичко / Фото: НОК

Представительница Украины в стендовой стрельбе в Токио-2020 Ирина Маловичко высказалась о непопадании в финал скита.

«Это были самые сложные соревнования в моей жизни. Спасибо тренеру, что поддерживал, поскольку такой ответственности не почувствуешь ни на каких соревнованиях.

Первая серия была сложной. Да и на пристрелке уже была сложная атмосфера. Судьи-то серьезно отнеслись с записями. Это, конечно, помогло снять нервы. Но на первой серии как какой-то монстр внутри сидит и давит».

Отметим, что Маловичко завершила квалификацию на восьмой позиции.

Источник: suspilne.media Карен Агабекян
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