Маловичко рассказала об акклиматизации в Токио
Маловичко: «Это были самые сложные соревнования в моей жизни»
Украинка не смогла побороться за медали в стендовой стрельбе
12:59
Ирина Маловичко / Фото: НОК
Представительница Украины в стендовой стрельбе в Токио-2020 Ирина Маловичко высказалась о непопадании в финал скита.
«Это были самые сложные соревнования в моей жизни. Спасибо тренеру, что поддерживал, поскольку такой ответственности не почувствуешь ни на каких соревнованиях.
Первая серия была сложной. Да и на пристрелке уже была сложная атмосфера. Судьи-то серьезно отнеслись с записями. Это, конечно, помогло снять нервы. Но на первой серии как какой-то монстр внутри сидит и давит».
Отметим, что Маловичко завершила квалификацию на восьмой позиции.
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