19-летняя австралийка установила новый мировой рекорд в плавании на 100 м на спине

Кейли Маккеон / Фото: AFP

Кейли Маккеон установила новый мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 100 метров.



В отборочном турнире на Олимпийские игры австралийка преодолела всю дистанцию за 57.45 секунд. 19-летняя пловчиха превзошла предыдущее достижение более чем на 0.1 секунды – ранее рекорд удерживала американка Реган Смит с результатом 57.57 секунд.

THAT IS A NEW WORLD RECORD FOR KAYLEE MCKEOWN



Clocking in a 57.45 in the women's 100m backstroke the 19-year-old has marked her name in history.#2021AusTrials pic.twitter.com/H4OBQUtHK0