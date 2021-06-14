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19-летняя австралийка установила новый мировой рекорд в плавании на 100 м на спине

Маккеон улучшила предыдущий результат более чем на 0.1 секунды
Плавание
22:22
19-летняя австралийка установила новый мировой рекорд в плавании на 100 м на спине
Кейли Маккеон / Фото: AFP

Кейли Маккеон установила новый мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 100 метров.

В отборочном турнире на Олимпийские игры австралийка преодолела всю дистанцию за 57.45 секунд. 19-летняя пловчиха превзошла предыдущее достижение более чем на 0.1 секунды – ранее рекорд удерживала американка Реган Смит с результатом 57.57 секунд.

Напомним, что ранее итальянка Бенедетто Пилато установила новый мировой рекорд в плавании на 50 м брассом.

Олег Шумейко-младший
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Мировой рекорд Токио-2020

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