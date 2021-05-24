Зевина финишировала 8-й в финале 200 м на спине
Пилато установила новый мировой рекорд в плавании на 50 м брассом
Итальянке немного не хватило, чтобы дважды побить рекорд
09:06
Бенедетта Пилато / Фото: Eurospor
На завершившемся чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште итальянка Бенедетта Пилато установила новый мировой рекорд в полуфинале на дистанции 50 метров брассом.
16-летняя спортсменка проплыла дистанцию с результатом – 29,30 секунды. Предыдущий мировой рекорд установила американка Лилли Кинг – 29,40 с.
Отметим, что Пилато также выиграла в финале с результатом – 29,35 секунды.
Напомним, по итогам чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште сборная Украины заняла четвертое место в общем зачете.