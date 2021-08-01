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3 медали и улыбки на лицах. Лидеры сборной Украины Романчук и Свитолина встретились в олимпийской деревне

На данный момент они принесли в копилку национальной команды половину наград
Olympics Токио-2020
10:56
3 медали и улыбки на лицах. Лидеры сборной Украины Романчук и Свитолина встретились в олимпийской деревне
Фото: коллаж

Бронзовый призер Игр-2020 в теннис Элина Свитолина и обладатель серебра и бронзы Олимпиады-2020 в плавании Михаил Романчук сделали общее фото в олимпийской деревне.

Отметим, что лидеры сборной принесли в копилку сборной Украины половину медалей Игр-2020 – также бронзы завоевали Игорь Рейзлин в фехтовании, Дарья Белодед в дзюдо и Елена Костевич в миксте с Олегом Омельчуком в пулевой стрельбе.

Михаил признался, что верит в успех Марины Бех-Романчук в финале соревнований Олимпиады-2020 по прыжкам в длину.

Олег Шумейко-младший
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Элина Свитолина Михаил Романчук

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