Итальянцы на чемпионате Европы в Казани отобрали у россиян мировой рекорд

Предыдущее лучшее время продержалось четыре года

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На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани, Россия, был установлен новый мировой рекорд.



Сборная Италии по эстафете 4x50 комплексным стилем завоевала золотые медали, а также отметилась лучшим временем. Микель Ламберти, Николо Мартиненьи, Марко Орси и Лоренцо Дзадзери превзошли предыдущий рекорд, который принадлежал россиянам (1:30,44), на 0,3 секунды – 1:30,14.

Напомним, что сборная Украины отказалась ехать на чемпионат Европы в Россию.