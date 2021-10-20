Сборная Украины отказалась участвовать в чемпионате Европы, который пройдет в России

Все из-за Михаила Романчука и Владислава Бухова

Сборная Украины не будет участвовать на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет со 2 по 7 ноября в Казани, Россия.

Изначально, украинцы должны были отправится на турнир ограниченным количеством спортсменов, но после отказа участвовать на ЧЕ Михаила Романчука и Владислава Бухова Федерация плавания Украины приняла решение и вовсе не отправлять команду в Казань.

Об этом сообщил президент ФПУ Андрей Власков:

«Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но если бы были медали для Украины, это было бы очень хорошо. На турнир в Россию должны были отправиться призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Оба спортсмена в итоге снялись по личным причинам».

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