Они нуждаются в поддержке. Клочкова обратилась к украинским олимпийцам
Клочкова рассказала, каким видом спорта занимается ее сын
Ребенок олимпийской чемпионки подает большие надежды в спорте
14:29
Яна Клочкова / Фото: ТЕЛЕГИД
Четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова рассказала, каким видом спорта занимается ее сын Александр.
«Мой сын дзюдо занимается. В 11 лет уже показывает неплохие результаты. Хотим, чтобы он профессионально этим занимался, а он – пока нет».
Напомним, ранее Клочкова высказала свое недовольство тем, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости Украины.
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