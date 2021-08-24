Клочкова: «Пока мы не поймем, что чиновники – временны, а выдающиеся спортсмены – навсегда, мы продолжим терять чемпионов»

Яна Клочкова / Фото: Facebook

Четырехкратная чемпионка Олимпиад Яна Клочкова высказала недовольство из-за отсутствия приглашения на празднование Дня Независимости Украины:

Я люблю нашу страну и наших людей! Желаю своей стране правителей достойных ее Народа! Украина уже взрослая, 30 лет, так что пора!

В такие даты, как сегодня, в 30-летие Дня Независимости Украины, я хочу обратить внимание на важность участия и присутствия на официальном уровне олимпийских чемпионов и именитых спортсменов Украины. Тех, кто на международной арене прославлял нашу страну, кто своим трудом добивался повышения имиджа Украины.

Каждый год, независимо от того, где нахожусь, я приезжаю в Киев отметить праздник нашей страны.

Для меня это важно!

Каждый раз, меня приглашали на празднование и я была рада разделить этот день вместе с теми людьми, которые также, как и я когда-то прославили нашу страну на международной арене. Последние два года этого почему-то не происходит. Может мои медали и медали многих других спортсменов потускнели?

Ладно меня, самую титулованную спортсменку Украины и четырехкратную олимпийскую чемпионку, не пригласили ни на проводы национальной сборной на олимпиаду в Токио, ни на парад к 30-й годовщине независимости Украины, но поступая так с многими именитыми спортсменами Украины – СТРАНА ТЕРЯЕТ СВОИХ ЧЕМПИОНОВ!

Много украинских олимпийских чемпионов и спортсменов, не имея возможности быть полезными, постепенно покидают Украину и представляют интересы уже других стран.

Главная причина, по которой это происходит – в нашем государстве не считают необходимым привлекать наших спорсменов к участию в важных событиях, к разработке различных спортивных программ, не привлекают в качестве советников и помощников.

Туда, где этот опыт может быть полезен и важен для страны.

Чтобы Украина не теряла своих чемпионов, мы должны научиться понимать, что чиновники в нашей стране временны, а олимпийские чемпионы и выдающиеся спортсмены навсегда!