Крайник завоевал медаль на дебютной Паралимпиаде в драматичном заплыве
Крипак – двукратный паралимпийский чемпион и обладатель мирового рекорда
Всего у Максима 4 медали в Токио
14:01
Максим Крипак / фото - Getty Images
Паралимпийским чемпионом в Токио, Япония, в плавании на 100 метров баттерфляем в классе S10 стал украинец Максим Крипак.
Пловец установил новый паралимпийский мировой рекорд на дистанции. В финале Крипак показал результат 54,15, обогнав итальянца Стефано Раймонди и австралийца Кола Пирса.
Отметим, что на счету Крипака есть серебро и бронза. В Японии он также становился чемпионом.
Также 4 медали в Токио уже успела завоевать Елизавета Мерешко.
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