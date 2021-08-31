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Крипак – двукратный паралимпийский чемпион и обладатель мирового рекорда

Всего у Максима 4 медали в Токио
Olympics Токио-2020
14:01
Крипак – двукратный паралимпийский чемпион и обладатель мирового рекорда
Максим Крипак / фото - Getty Images

Паралимпийским чемпионом в Токио, Япония, в плавании на 100 метров баттерфляем в классе S10 стал украинец Максим Крипак.

Пловец установил новый паралимпийский мировой рекорд на дистанции. В финале Крипак показал результат 54,15, обогнав итальянца Стефано Раймонди и австралийца Кола Пирса.

Отметим, что на счету Крипака есть серебро и бронза. В Японии он также становился чемпионом.

Также 4 медали в Токио уже успела завоевать Елизавета Мерешко.

Антон Кривенко
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