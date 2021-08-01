Наш лучший результат в Токио! Романчук завоевал серебро на дистанции 1500 м вольным стилем

Это вторая медаль украинского пловца в Японии

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В последний день соревнований пловцов на Олимпиаде в Токио Михаил Романчук вслед за бронзой на дистанции 800 м вольным стилем стал обладателем и серебряной медали на своих коронных 1500 м. Украинец проплыл в финале со временем 14:40.66.

Михаил до самого конца боролся за золото, но американец Роберт Финке, победивший на 800 м, вновь был быстрее остальных стайеров. Третьим сегодня финишировал немец Флориан Веллброк.

Олимпийский чемпион Рио-2016 на этой дистанции итальянец Грегорио Палтриньери в Токио остался без медали.

Результаты финала на 1500 м вольным стилем:

Еще один украинец в этом финале Сергей Фролов показал время 15:04.26 и финишировал восьмым.

Напомним, что до Игр в Токио Украина 17 лет не выигрывала олимпийские медали в плавании.

Эта награда стала для сборной Украины шестой в Токио. Ранее украинские спортсмены взяли пять бронзовых медалей: в плавании, фехтовании, дзюдо, пулевой стрельбе и теннисе.