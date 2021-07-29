Они нуждаются в поддержке. Клочкова обратилась к украинским олимпийцам
Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова в Instagram обратилась со словами поддержки к украинским олимпийцам в Токио.
«Выражаю свою огромную поддержку нашим спортсменам, участникам Олимпиады.
Знаю, как бывает непросто, когда твоя готовность и стремление победить сталкивается с высокой конкуренцией и грузом ответственности за свое выступление, за свою команду, страну.
Хочется пожелать каждому спортсмену суметь совладать с собой, справиться с тем огромным чувством важности этого события в своей жизни, увидеть то, ради чего каждый из нас в свое время оказался в спорте. Нужно напомнить себе об этом.
Верю в каждого, кто представляет Украину на Олимпиаде в Токио. Лучшие спортсмены Украины, да пребудет с вами сила».
Напомним, ранее украинка Дарья Зевина не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр на своей коронной дистанции.
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