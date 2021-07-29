Они нуждаются в поддержке. Клочкова обратилась к украинским олимпийцам

Яна Клочкова / Фото: Инстаграм

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова в Instagram обратилась со словами поддержки к украинским олимпийцам в Токио.



Знаю, как бывает непросто, когда твоя готовность и стремление победить сталкивается с высокой конкуренцией и грузом ответственности за свое выступление, за свою команду, страну.

Хочется пожелать каждому спортсмену суметь совладать с собой, справиться с тем огромным чувством важности этого события в своей жизни, увидеть то, ради чего каждый из нас в свое время оказался в спорте. Нужно напомнить себе об этом.

Верю в каждого, кто представляет Украину на Олимпиаде в Токио. Лучшие спортсмены Украины, да пребудет с вами сила».