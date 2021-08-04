За последние сутки на Олимпиаде выявлено 18 новых случаев коронавируса
Оргкомитет Олимпиады в Токио признал очагом заражения случаи ковида в сборной Греции
Сейчас заболевшие находятся в карантинной гостинице
4 августа 09:30
Фото: bbc.com
Оргкомитет Олимпиады-2020 сообщил о появлении очага заражения коронавирусом на Играх в Токио.
Как сообщает агентство Kyodo, инфекция была выявлена у пяти членов сборной Греции по синхронному плаванию, включая спортсменов и вспомогательный персонал. Сейчас заболевшие находятся в карантинной гостинице.
Представитель оргкомитета Масанори Такая прокомментировал ситуацию:
«Мы вынуждены признать это очагом заражения».
За последние сутки на Олимпиаде выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом.
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