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Оргкомитет Олимпиады в Токио признал очагом заражения случаи ковида в сборной Греции

Сейчас заболевшие находятся в карантинной гостинице
Olympics Токио-2020
4 августа 09:30
Оргкомитет Олимпиады в Токио признал очагом заражения случаи ковида в сборной Греции
Фото: bbc.com

Оргкомитет Олимпиады-2020 сообщил о появлении очага заражения коронавирусом на Играх в Токио.

Как сообщает агентство Kyodo, инфекция была выявлена у пяти членов сборной Греции по синхронному плаванию, включая спортсменов и вспомогательный персонал. Сейчас заболевшие находятся в карантинной гостинице.

Представитель оргкомитета Масанори Такая прокомментировал ситуацию:

«Мы вынуждены признать это очагом заражения».

За последние сутки на Олимпиаде выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом.

Рене Тер Велде
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