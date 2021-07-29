Романчук – после бронзы ОИ-2020: «Были надежды, что смогу улучшить олимпийский рекорд»
Первая украинская медаль за 17 лет. Видео бронзового заплыва Романчука
Теперь ждем от Михаила удачного выступления на его коронной дистанции
10:23
Фото: Getty Images
Пловец Михаил Романчук стал бронзовым призером Олимпийских игр-2020 на дистанции 800 метров вольным стилем.
Смотрите видео финального заплыва, в котором украинец, а также американец Роберт Финке и итальянец Грегорио Палтриньери до последних метров дистанции боролись за победу, а другой украинец Сергей Фролов финишировал шестым.
После заплыва Романчук признался, что рассчитывал на большее, но доволен и бронзовой медали.
Медаль Романчука стала первой для Украины в плавании за 17 лет.
В Токио Михаил еще будет претендовать на награды на дистанции 1500 м вольным стилем. В этой дисциплине Романчук является двукратным серебряным призером чемпионатов мира.