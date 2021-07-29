Первая украинская медаль за 17 лет. Видео бронзового заплыва Романчука

Теперь ждем от Михаила удачного выступления на его коронной дистанции

Фото: Getty Images

Пловец Михаил Романчук стал бронзовым призером Олимпийских игр-2020 на дистанции 800 метров вольным стилем.

Смотрите видео финального заплыва, в котором украинец, а также американец Роберт Финке и итальянец Грегорио Палтриньери до последних метров дистанции боролись за победу, а другой украинец Сергей Фролов финишировал шестым.

После заплыва Романчук признался, что рассчитывал на большее, но доволен и бронзовой медали.

Медаль Романчука стала первой для Украины в плавании за 17 лет.

В Токио Михаил еще будет претендовать на награды на дистанции 1500 м вольным стилем. В этой дисциплине Романчук является двукратным серебряным призером чемпионатов мира.