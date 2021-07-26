Пловец из Мьянмы отказался выступать под флагом страны на Олимпиаде в Токио

Так Вин Хтет Оо выразил свой протест против военного режима



Вин Хтет Оо / фото - Facebook

Пловец из Мьянмы Вин Хтет Оо отказался выступать за свою сборную в связи с военным переворотом, произошедшим в стране в феврале этого года.

Спортсмен должен был представлять Мьянму на Олимпиаде в Токио на дистанции 50 м вольным стилем. Однако он заявил, что не может соревноваться под флагом военного режима, который нарушает права человека.

Вин Хтет Оо призывал Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить национальный комитет Мьянмы от участия в Играх. До апреля пловец просил МОК разрешить ему выступить под нейтральным флагом, однако организация отклонила запрос под предлогом политического нейтралитета, сообщает издание Time.

«Когда произошел переворот, у меня и в мыслях не было представлять Мьянму под этим флагом, при военном режиме. Принять (Олимпийский комитет Мьянмы) в его нынешнем виде – значит признать легитимность кровавого режима».

Австралия установила мировой рекорд в эстафете 4x100 м вольным стилем.



