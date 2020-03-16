Романчук: «Единственная страна, в которую мы можем сейчас уехать на сбор – Турция»

Пловец – о подготовке к Олимпиаде

Михаил Романчук / фото - Instagram

Двукратный чемпион мира Михаил Романчук поделился мыслями о проведении Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Пловец считает, что Олимпиаде быть, несмотря ни на что и рассказал в интервью suspilne.sport , как планирует готовится к главным стартам.

О том, состоится ли Олимпиада-2020

«Надеюсь, что наш мир движется и, несмотря ни на что, он является более развитым, чем 10-20 лет назад. С любой проблемы мир может найти решение. Надеюсь, что Олимпиада состоится по плану».

О сборе в Турции перед Евро по плаванию

«Единственная страна, в которую мы можем сейчас уехать – Турция на сбор. Сейчас сидим в Днепре, поскольку есть некоторые организационные проблемы с пребыванием в Турции – кажется, там можно сидеть 90 дней – полгода. Решили сейчас побыть в Днепре, а следующий сбор, который состоится с 10 апреля провести в Турции – 5 недель как основная подготовка к чемпионату Европы, который состоится в мае».

Об Олимпиаде и сборе перед Играми

«Вероятно, что к Олимпиаде мы также вернемся сюда, в Днепр, поскольку этот лимит в 90 дней высидим в Турции. За две недели в Токио поедем в Осаку на сбор. Мы были в Осаке перед чемпионатом мира в 2019 году, когда все было спокойно и тихо. Европа станет контрольным стартом перед Олимпиадой».

Супруга Михаила – Марина Бех-Романчук на данный момент находится на сборах в Турции.

Недавно Михаил установил новый континентальный рекорд.