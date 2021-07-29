Романчук – о выступлении в 1500 м вольным стилем: «Золото все-таки должно приехать в Украину»

Украинец уже взял бронзу, но хочет большего

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Украинский пловец Михаил Романчук после завоевания олимпийской бронзы на дистанции 800 м вольным стилем настраивается на победу в заплыве на 1500 м:

«Плотность результатов в финале на 800 метров оказалась очень большой – в восьми десятых секунды поместились места с первого по четвертое. Если выиграл американец, то американская школа сильнее. Но впереди заплыв на 1500 метров – я постараюсь доказать, что это не так. Попробую все же показать свой максимум – то, на что я способен. Золото все-таки должно приехать в Украину».

Квалификация в плавании на дистанции 1500 м пройдет в пятницу, 30 июля, финал – в воскресенье, 1 августа.

Видео бронзового заплыва Романчука.