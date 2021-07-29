Вера, разочарование и принятие. Эмоции Бех-Романчук во время финального заплыва мужа
Романчук – о выступлении в 1500 м вольным стилем: «Золото все-таки должно приехать в Украину»
Украинец уже взял бронзу, но хочет большего
12:03
Фото: Getty Images
Украинский пловец Михаил Романчук после завоевания олимпийской бронзы на дистанции 800 м вольным стилем настраивается на победу в заплыве на 1500 м:
«Плотность результатов в финале на 800 метров оказалась очень большой – в восьми десятых секунды поместились места с первого по четвертое. Если выиграл американец, то американская школа сильнее. Но впереди заплыв на 1500 метров – я постараюсь доказать, что это не так.
Попробую все же показать свой максимум – то, на что я способен. Золото все-таки должно приехать в Украину».
Квалификация в плавании на дистанции 1500 м пройдет в пятницу, 30 июля, финал – в воскресенье, 1 августа.