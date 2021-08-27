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Романчук посетил тренировку «Шахтера»
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19:08
Фото: Reuters
Двукратный призер Олимпийских игр-2020 в Токио пловец Михаил Романчук посетил тренировку вице-чемпиона Украины «Шахтера».
Призер Олимпийских игр в Токио Михаил Романчук посетил тренировку «Шахтера».#Shakhtar pic.twitter.com/jlTvLlC2qq— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 27, 2021
Напомним, Романчук приступил к тренировкам сразу же после возвращения из Токио.
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