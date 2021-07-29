Романчук – после бронзы ОИ-2020: «Были надежды, что смогу улучшить олимпийский рекорд»

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Украинский пловец Михаил Романчук прокомментировал завоевание бронзовой медали Олимпийских игр-2020 в Токио на дистанции 800 м вольным стилем:

Мой полуфинальный результат так и остался олимпийским рекордом. Конечно, были надежды на то, что смогу его улучшить, но такие обстоятельства – впереди 1500 метров и будем на них настраиваться.

За пределами бассейна мы с Сергеем Фроловым – друзья. Выходим на старт, мы все соперники. И несмотря на то, что мы вместе тренируемся в течение длительного периода времени, я готовлюсь к каждому сопернику как к чемпиону.

Тактика всегда одна – немного придержаться до первой сотни, а уже из второй сотни стартовать. В принципе так оно и вышло, посмотрим по раскладке.

Будем с тренерами анализировать, что было так, а что – нет. Какой частью дистанции доволен? Даже не знаю. Наверное, от 200 м до 400 м. Все, что было после 400 метров – брали вверх эмоции, поэтому так и вышло.

Считаю, что да (финиш удался – прим.). Я плыл рядом с немцем, на финише выиграл, хотя знаю, что он хороший финишер. Американца слева я не видел, но отдал свои силы.

Выступление итальянца Пальтриньери? Не знаю, я его вообще не видел. Он всегда начинает очень быстро, а дальше. Сегодняшним заплывом показали, что это довольно эмоциональная дистанция. На этой дистанции может случиться что угодно так же, как и на 50 и 100 метрах.

Как показал результат, в полуфинале мы немного завелись с немцем, и это сыграло недостаточно добрую шутку с нами в финале».