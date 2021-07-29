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Романчук взял бронзу Олимпиады и расстроил жену. Но его заплыв – это взрыв мозга, он был до нереального крутой

Украинец занял первое место в предварительных заплывах
Olympics Токио-2020
13:31
Романчук взял бронзу Олимпиады и расстроил жену. Но его заплыв – это взрыв мозга, он был до нереального крутой Послесловие
Михаил Романчук / Фото - Getty Images

После предварительных заплывов не было сомнения – Украина должна получить первое золото на Олимпийских играх-2020.

Михаил Романчук, победитель двух последних чемпионатов Европы на 800 м вольным стилем, разорвал всех именно на этой дистанции – он побил свой же рекорд Украины и, так уж совпало, показал лучшее время на 800 м в истории Олимпийских игр (дистанция дебютирует на соревнованиях).

После той победы все были, мягко говоря, воодушевлены. Как и сам Романчук:

«Пока все хорошо. Сейчас отдых, а потом – финал. Я доволен. Пока мысли только о работе, которую надо выполнить хорошо. Конечно, хочется выиграть».

Выиграть не получилось – Украина взяла четвертую медаль в Токио. Опять бронзу. Такое ощущение, что нас сглазили. Но сейчас не об этом.

Финальный заплыв на 800 м – это бомба, космос и просто взрыв мозга. Он был до нереального крутой.

Полное видео заплыва:

Если лень смотреть (лучше все же выделить 8 минут времени), то вот раскладка, где четко видно, кто на какой позиции и с каким временем проплывал каждые 50 м дистанции:

Романчук, как вы поняли, подошел к финалу в статусе обладателя олимпийского рекорда. Но Украина единственная в решающем заплыве была представлена сразу двумя пловцами. Сергей Фролов тоже отобрался в восьмерку лучших.

И заставил думать о невозможном: «С 2004 года у нас не было ни одной медали Олимпиады в плавании, неужели сейчас будет сразу две?»

После 400 м Фролов упрямо держался третьим, а Романчук плыл вторым – два украинца шли на медаль. Безумие.

Первым шел Грегорио Пальтриньери. Те, кто хоть немного следит за карьерой Романчука отлично знают фамилию этого итальянца – многократного чемпиона Европы, мира, а также обладателя золота Рио-2016 на 1500 м.

Перед Токио-2020 Пальтриньери был вынужден пропустить месяц тренировок из-за мононуклеоза. Он столкнулся с вирусным заболеванием буквально за 45 дней до Олимпиады. И прошел в финал лишь с последним временем. А там решил рвать с самого начала:

«Сегодня я был совершено другим человеком, не тем, каким был в предварительных заплывах: другой настрой, другая злость, желание соревноваться.

Я прожил этот заплыв. Прожил его на полную. Вчера один хороший друг сказал мне: такие финалы нужно встречать не головой, а сердцем – это единственный шанс получить удовольствие.

Я слишком много раз пытался все обдумать, учесть каждую деталь – часто допускал эту ошибку. Но в этом финале я боролся с душой».

Пальтриньери спрятался на восьмой дорожке и оторвался ото всех на две секунды. Хоть соперники и сокращали отставание, но казалось, это действительно может принести ему результат. Впрочем, почему «может»? Принесло – итальянец финишировал вторым.

Полтора месяца назад у него был мононуклеоз, а сейчас он на пьедестале Олимпиады – безумие.

Но настоящее безумие – это весь финиш. К сожалению, до этого спрута не дотянул Фролов, но три пловца шли практически вровень: Романчук, Пальтриньери и, чтобы ему пусто было, Уэлброк.

Этот немец, чтобы вы понимали, обставил украинца и итальянца и в 2018 году на чемпионате Европы в Глазго, и в 2019 году на чемпионате мира в Кванджу – пока Михаил и Грегори были заняты борьбой между собой, Флориан вырывал золото.

В голове мгновенно промчалась мысль – неужели опять? Перед последними 50 метрами дистанции на первое место вышел именно Уэлброк.

Но победил не он. И не Пальтриньери. И, к сожалению, не Романчук. Это сделал малоизвестный американец Финке. Как? До сих пор непонятно:

«Если честно, я не ожидал победы. Совершенно. Я даже не думал о медали».

Просто посмотрите на скриншот, это примерно 75 метров до конца дистанции – Финке обведен овалом. 21-летний парень дебютирует на Играх, собственно, его самое большое достижение в карьере – эта поездка в Токио. И он вырывает победу в такой ситуации?

«Когда я стал третьим в предварительных заплывах и снял почти шесть секунд со своего личного рекорда, то подумал: «Так у меня есть шансы». Я действительно начал верить в это. Просто попытался сделать все, что могу и первым коснуться борта».

Дебютант Игр Финке – первый, переболевший мононуклеозом Пальтриньери – второй, Романчук – третий, Уэлброк – четвертый, Фролов – шестой.

Это был огонь, а не заплыв. Если вы все же поленились посмотреть его видео, то пролистайте вверх – оно все еще там.

А что теперь? Теперь ждем 1500 м. Там будут все эти парни: Романчук. Фролов, Уэлброк, Пальтриньери, Финке. Будет горячо.

«Попробую все же показать свой максимум – то, на что я способен. Золото все-таки должно приехать в Украину».

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GettyImages-1331194574.jpg
GettyImages-1331195412.jpg
GettyImages-1331195414.jpg
GettyImages-1331194500.jpg
GettyImages-1331194501.jpg
GettyImages-1331203553.jpg
GettyImages-1331205732.jpg
GettyImages-1331205737.jpg
GettyImages-1331214195.jpg
GettyImages-1331217125.jpg

Перед Играми мы писали – на 800 метров надеемся на медаль, но золота от Романчука стоит ожидать, прежде всего, на 1500 м.

С Радивиловым, Харлан, Белодед мы уже промахнулись, Михаил, очевидно, сделает все, чтобы не расстроить. Его жена Марина Бех-Романчук попросту не переживет еще одного настолько обидного финиша:

Сергей Лукьяненко
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Михаил Романчук

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