Перед Рио – таланты, перед Токио – фавориты. Олимпиада-2016 изменила многое для Михаила и Марины Романчук
Романчук с рекордом Украины вышел в финал Олимпиады в Токио
Сергей Фролов также квалифицировался в финал
15:15
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Михаил Романчук / фото - Getty Images
Пятикратный чемпион Европы, украинский пловец Михаил Романчук выиграл предварительный заплыв на 800 метров вольным стилем и вышел в финал Олимпийских игр.
Романчук преодолел дистанцию за 7:41.28. Это почти на 1,5 секунды быстрее победного времени Михаила на чемпионате Европы в Будапеште в мае текущего года.
Романчук вышел в финал с лучшим результатом.
Сергей Фролов в четвертом заплыве занял четвертое место – украинец также квалифицировался в финал.
Олимпийские игры-2020. Токио (Япония)
Мужчины. Квалификация 800 м. Вольный стиль
1. Михаил Романчук (Украина) – 7.41,28
2. Флориан Велброк (Германия) – 7.41,77
3. Фоберт Финке (США) – 7.42,72
7. Сергей Фролов (Украина) – 7.47,67
Финальный заплыв Олимпиады в Токио на 800 метров вольным стилем пройдет в четверг, 29 июля.