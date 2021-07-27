Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 10
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альянс - Металлист 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - СК Днепр-1 2:2 Окончен
Теннис (1 событие из 48) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
08:40 Айла Томлянович - Элина Свитолина 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Флора Таллинн - Легия Варшава -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Динамо Загреб -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Мальме -:- Запланирован
20:00 Жальгирис - Ференцварош -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 43) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
08:05 Мария Саккари - Элина Свитолина 1:2 Окончен
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт -:- Запланирован
20:00 Нефтчи - Олимпиакос -:- Запланирован
20:30 Клуж - Линкольн -:- Запланирован
20:45 Митьюлланд - Селтик -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Мура -:- Запланирован
21:15 Янг Бойз - Слован Братислава -:- Запланирован
21:30 Спарта Прага - Рапид Вена -:- Запланирован
21:30 Црвена Звезда - Кайрат -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 47) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
05:00 Кудерметова В / Веснина Е - Киченок Л / Киченок Н -:- Запланирован

Романчук с рекордом Украины вышел в финал Олимпиады в Токио

Сергей Фролов также квалифицировался в финал
Olympics Токио-2020
15:15
Романчук с рекордом Украины вышел в финал Олимпиады в Токио Тема дня
Михаил Романчук / фото - Getty Images

Пятикратный чемпион Европы, украинский пловец Михаил Романчук выиграл предварительный заплыв на 800 метров вольным стилем и вышел в финал Олимпийских игр.

Романчук преодолел дистанцию за 7:41.28. Это почти на 1,5 секунды быстрее победного времени Михаила на чемпионате Европы в Будапеште в мае текущего года.

Романчук вышел в финал с лучшим результатом.

Сергей Фролов в четвертом заплыве занял четвертое место – украинец также квалифицировался в финал.

Олимпийские игры-2020. Токио (Япония)

Мужчины. Квалификация 800 м. Вольный стиль

1. Михаил Романчук (Украина) – 7.41,28

2. Флориан Велброк (Германия) – 7.41,77

3. Фоберт Финке (США) – 7.42,72

7. Сергей Фролов (Украина) – 7.47,67

Финальный заплыв Олимпиады в Токио на 800 метров вольным стилем пройдет в четверг, 29 июля.
Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Михаил Романчук Сергей Фролов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Романчук: «Все соперники достаточно именитые, это задает тебе тон»
Романчук: «Все соперники достаточно именитые, это задает тебе тон»
Olympics Токио-2020
17:20
Романчук установил олимпийский рекорд в плавании на 800 м вольным стилем
Романчук установил олимпийский рекорд в плавании на 800 м вольным стилем
Olympics Токио-2020
16:05
Украинский пловец Фролов: «В Токио уже 22 спортсмена заболели COVID-19»
Украинский пловец Фролов: «В Токио уже 22 спортсмена заболели COVID-19»
Olympics Токио-2020
21 июля 11:25
Перед Рио – таланты, перед Токио – фавориты. Олимпиада-2016 изменила многое для Михаила и Марины Романчук
Аналитика
Перед Рио – таланты, перед Токио – фавориты. Олимпиада-2016 изменила многое для Михаила и Марины Романчук
Olympics Токио-2020
16 июля 13:30
Антирекорд по количеству участников? Украина хорошо выступит на Олимпиаде – вот претенденты на медали
Мнение
Антирекорд по количеству участников? Украина хорошо выступит на Олимпиаде – вот претенденты на медали
Olympics
12 июля 20:50
1

Новости: Плавание

Романчук: «Все соперники достаточно именитые, это задает тебе тон»
Романчук: «Все соперники достаточно именитые, это задает тебе тон»
Токио-2020
17:20
Романчук установил олимпийский рекорд в плавании на 800 м вольным стилем
Романчук установил олимпийский рекорд в плавании на 800 м вольным стилем
Токио-2020
16:05
Романчук с рекордом Украины вышел в финал Олимпиады в Токио
Тема дня Романчук с рекордом Украины вышел в финал Олимпиады в Токио
Токио-2020
15:15
Шевцов не квалифицировался в полуфинал Олимпийских игр-2020
Шевцов не квалифицировался в полуфинал Олимпийских игр-2020
Токио-2020
13:43
Золото 17-летней американки и еще три комплекта медалей в плавании
Золото 17-летней американки и еще три комплекта медалей в плавании
Токио-2020
08:37
Пловец из Мьянмы отказался выступать под флагом страны на Олимпиаде в Токио
Пловец из Мьянмы отказался выступать под флагом страны на Олимпиаде в Токио
Токио-2020
26 июля 10:40
Зевина не попала в полуфинал ОИ-2020 на дистанции 100 м на спине
Зевина не попала в полуфинал ОИ-2020 на дистанции 100 м на спине
Токио-2020
25 июля 14:25
Австралия установила мировой рекорд в эстафете 4x100 м вольным стилем
Австралия установила мировой рекорд в эстафете 4x100 м вольным стилем
Токио-2020
25 июля 08:00
Чемпион Европы из России пропустит Олимпиаду-2020 из-за коронавируса
Чемпион Европы из России пропустит Олимпиаду-2020 из-за коронавируса
Токио-2020
21 июля 22:06
Все новости

Популярные новости

WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
19
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости