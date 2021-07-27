Романчук с рекордом Украины вышел в финал Олимпиады в Токио

Сергей Фролов также квалифицировался в финал



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Михаил Романчук / фото - Getty Images

Пятикратный чемпион Европы, украинский пловец Михаил Романчук выиграл предварительный заплыв на 800 метров вольным стилем и вышел в финал Олимпийских игр.

Романчук преодолел дистанцию за 7:41.28. Это почти на 1,5 секунды быстрее победного времени Михаила на чемпионате Европы в Будапеште в мае текущего года.

Романчук вышел в финал с лучшим результатом.

Сергей Фролов в четвертом заплыве занял четвертое место – украинец также квалифицировался в финал.

Олимпийские игры-2020. Токио (Япония)



Мужчины. Квалификация 800 м. Вольный стиль

1. Михаил Романчук (Украина) – 7.41,28

2. Флориан Велброк (Германия) – 7.41,77

3. Фоберт Финке (США) – 7.42,72

7. Сергей Фролов (Украина) – 7.47,67

Финальный заплыв Олимпиады в Токио на 800 метров вольным стилем пройдет в четверг, 29 июля.