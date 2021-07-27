Романчук установил олимпийский рекорд в плавании на 800 м вольным стилем

Такая дистанция была впервые представлена на Олимпиаде

Михаил Романчук / фото - Getty Images

Украинский пловец Михаил Романчук в предварительном заплыве на 800 метров вольным стилем на Олимпиаде установил рекорд турнира и рекорд Украины.

Он выиграл свой заплыв и показал время 7.41,28. Романчук прошел в финал с лучшим результатом.

Дистанция 800 метров вольным стилем впервые представлена на Олимпиаде. Поэтому предыдущего рекорда не было.

Пятикратный чемпион Европы побил собственный рекорд Украины, который установил в 2019 году в Стокгольме – 7.42,49.

Михаил Романчук выиграл предварительный заплыв на 800 метров вольным стилем и вышел в финал Олимпийских игр.