Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Российских чемпионов Европы накануне Олимпиады отстранили за нарушение антидопинговых правил

WADA расследует дело по факту манипуляции данными лаборатории в Москве
Olympics Токио-2020
12:03
Российских чемпионов Европы накануне Олимпиады отстранили за нарушение антидопинговых правил
Фото: РИА Новости

Международная федерация плавания (FINA) на своем официальном сайте объявила о временном отстранении двух членов олимпийской сборной России по плаванию – Вероники Андрусенко и Александра Кудашева – за нарушение антидопинговых правил. Решение связано с расследованием WADA по факту манипуляций данными Московской антидопинговой лаборатории. 

Андрусенко – чемпионка Европы 2012 года на короткой воде, а Кудашев дважды становился чемпионом континента, также становился призером чемпионатов мира и Европы. На Олимпийских играх-2020 Александр должен был выступить на дистанции 200 м баттерфляем, а Вероника – в эстафете 4 x 200 м вольным стилем.

Ранее за подделку документов был дисквалифицирован российский чемпион мира в прыжках в высоту.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

допинг WADA

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

USADA предложило изменить правила тестирования на марихуану после дисквалификации лидера своей сборной
USADA предложило изменить правила тестирования на марихуану после дисквалификации лидера своей сборной
Olympics Токио-2020
13 июля 22:36
Защитник «Днепра» Дугат отбыл полгода дисквалификации из-за употребления марихуаны
Защитник «Днепра» Дугат отбыл полгода дисквалификации из-за употребления марихуаны
Баскетбол Суперлига
5 июля 13:22
Энтони Смит: «За неделю до боя со мной Джонс каждый день проваливал тесты на допинг»
Энтони Смит: «За неделю до боя со мной Джонс каждый день проваливал тесты на допинг»
MMA
23 июня 13:37
Ястремская: «Я оправдана от всех проступков. Не могу дождаться, когда вернусь...»
Ястремская: «Я оправдана от всех проступков. Не могу дождаться, когда вернусь...»
Теннис WTA
22 июня 20:11
Дисквалифицированная на 5 лет легкоатлетка отобралась в сборную США на Олимпийские игры
Дисквалифицированная на 5 лет легкоатлетка отобралась в сборную США на Олимпийские игры
Olympics Токио-2020
21 июня 13:58
Гвоздик: «Я бы с удовольствием жрал допинг, если бы в команде был человек, который грамотно это делал»
Гвоздик: «Я бы с удовольствием жрал допинг, если бы в команде был человек, который грамотно это делал»
Бокс Профессиональный бокс
18 июня 12:58

Новости: Плавание

Российских чемпионов Европы накануне Олимпиады отстранили за нарушение антидопинговых правил
Российских чемпионов Европы накануне Олимпиады отстранили за нарушение антидопинговых правил
Токио-2020
12:03
Украинец Лисовец стал чемпионом Европы в плавании брассом на 100 м
Украинец Лисовец стал чемпионом Европы в плавании брассом на 100 м
9 июля 12:26
19-летняя австралийка установила новый мировой рекорд в плавании на 100 м на спине
19-летняя австралийка установила новый мировой рекорд в плавании на 100 м на спине
14 июня 22:22
Пилато установила новый мировой рекорд в плавании на 50 м брассом
Пилато установила новый мировой рекорд в плавании на 50 м брассом
24 мая 09:06
Зевина финишировала 8-й в финале 200 м на спине
Зевина финишировала 8-й в финале 200 м на спине
23 мая 19:58
Романчук прокомментировал золотые медали на ЧЕ-2021
Романчук прокомментировал золотые медали на ЧЕ-2021
23 мая 11:58
Говоров не сумел выйти в финал чемпионата Европы
Говоров не сумел выйти в финал чемпионата Европы
22 мая 21:57
Зевина вышла в финал чемпионата Европы по плаванию на 200 метров на спине
Зевина вышла в финал чемпионата Европы по плаванию на 200 метров на спине
22 мая 20:28
Романчук выиграл второе золото на чемпионате Европы
Романчук выиграл второе золото на чемпионате Европы
22 мая 19:26
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости