Российских чемпионов Европы накануне Олимпиады отстранили за нарушение антидопинговых правил

WADA расследует дело по факту манипуляции данными лаборатории в Москве

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Международная федерация плавания (FINA) на своем официальном сайте объявила о временном отстранении двух членов олимпийской сборной России по плаванию – Вероники Андрусенко и Александра Кудашева – за нарушение антидопинговых правил. Решение связано с расследованием WADA по факту манипуляций данными Московской антидопинговой лаборатории.

Андрусенко – чемпионка Европы 2012 года на короткой воде, а Кудашев дважды становился чемпионом континента, также становился призером чемпионатов мира и Европы. На Олимпийских играх-2020 Александр должен был выступить на дистанции 200 м баттерфляем, а Вероника – в эстафете 4 x 200 м вольным стилем.

Ранее за подделку документов был дисквалифицирован российский чемпион мира в прыжках в высоту.