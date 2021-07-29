Китай выиграл золото Олимпиады в женской эстафете 4х200 м вольным стилем с мировым рекордом
Женская сборная Китая по плаванию завоевала золотые медали Олимпийских игр в Токио в эстафете 4х200 метров вольным стилем.
Победительницы преодолели дистанцию за 7 минут 40,33 секунды. Предыдущий мировой рекорд был установлен на чемпионате мира 2019 года австралийками и составлял 7 минут 41,50 секунды. На втором место расположилась команда США, тройку лидеров замкнули австралийки.
Олимпийские игры-2020. Токио (Япония)
Плавание. 200 м, брасс, мужчины
1. Зак Стаблети-Кук (Австралия) – 2.06,38 (олимпийский рекорд)
2. Арно Камминга (Нидерланды) – 2.07,01
3. Матти Маттссон (Финляндия) – 2.07,13
200 м, баттерфляй, женщины
1. Чжан Юйфэй (Китай) – 2.03,86 (олимпийский рекорд)
2. Реган Смит (США) – 2.05,30
3. Хэйли Фликинджер (США) – 2.05,65…
100 м, вольный стиль, мужчины
1. Калеб Дрессел (США) – 47,02 (олимпийский рекорд)
2. Кайл Челмерс (Австралия) – 47,08
3. Климент Колесников (ОКР) – 47,44
4x200 м, вольный стиль, женщины
1. Китай – 7.40,33 (мировой рекорд)
2. США – 7.40,73
3. Австралия – 7.41,29…
Около 100 американских атлетов отказались прививаться от коронавируса перед Олимпиадой-2020.