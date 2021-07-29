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Китай выиграл золото Олимпиады в женской эстафете 4х200 м вольным стилем с мировым рекордом

На втором место расположилась команда США, тройку лидеров замкнули австралийки
Olympics Токио-2020
08:10
Китай выиграл золото Олимпиады в женской эстафете 4х200 м вольным стилем с мировым рекордом
Фото: nytimes.com

Женская сборная Китая по плаванию завоевала золотые медали Олимпийских игр в Токио в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Победительницы преодолели дистанцию за 7 минут 40,33 секунды. Предыдущий мировой рекорд был установлен на чемпионате мира 2019 года австралийками и составлял 7 минут 41,50 секунды. На втором место расположилась команда США, тройку лидеров замкнули австралийки.

Олимпийские игры-2020. Токио (Япония)

Плавание. 200 м, брасс, мужчины

1. Зак Стаблети-Кук (Австралия) – 2.06,38 (олимпийский рекорд)

2. Арно Камминга (Нидерланды) – 2.07,01

3. Матти Маттссон (Финляндия) – 2.07,13

200 м, баттерфляй, женщины

1. Чжан Юйфэй (Китай) – 2.03,86 (олимпийский рекорд)

2. Реган Смит (США) – 2.05,30

3. Хэйли Фликинджер (США) – 2.05,65…

100 м, вольный стиль, мужчины

1. Калеб Дрессел (США) – 47,02 (олимпийский рекорд)

2. Кайл Челмерс (Австралия) – 47,08

3. Климент Колесников (ОКР) – 47,44

4x200 м, вольный стиль, женщины

1. Китай – 7.40,33 (мировой рекорд)

2. США – 7.40,73

3. Австралия – 7.41,29…

Около 100 американских атлетов отказались прививаться от коронавируса перед Олимпиадой-2020.

Рене Тер Велде
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