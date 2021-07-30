Шонмакер с новым мировым рекордом стала олимпийской чемпионкой в плавании на 200 м брассом

Представительница ЮАР почти на секунду опередила американку Кинг

Татьяна Шонмакер / Фото: Getty Images

Представительница ЮАР Татьяна Шонмакер стала олимпийской чемпионкой Токио-2020 в плавании на 200 м брасссом.



Шонмакер преодолела дистанцию за 2:18,95, что стало новым мировым рекордом. Южноафриканка перебила достижение Рикке Мёллер Педерсен, которая в 2013 году финишировала за 2:19,11. Отметим, что Шонмакер также завоевала серебро на дистанции 100 м брассом.

Напомним, что Михаил Романчук завоевал бронзу Игр-2020 на дистанции 800 м вольным стилем.