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Украинец Лисовец стал чемпионом Европы в плавании брассом на 100 м

Владимир установил новый юниорский рекорд Украины
Плавание
12:26
Украинец Лисовец стал чемпионом Европы в плавании брассом на 100 м
Владимир Лисовец на подиуме / Фото: facebook.com/groups/SWIMMING.UA

Украинец Владимир Лисовец стал чемпионом Европы среди юниоров в плавании брассом на 100 м.

На континентальном первенстве в Риме, Италия, Лисовец финишировал за 1:00:28, более чем на секунду опередив литовца и итальянца, которые замкнули призовую тройку. Этот результат стал новым рекордом Украины среди юниоров в данной дисциплине.

Напомним, что Михаил Романчук завоевал два золота на чемпионате Европы в Будапеште, Венгрия.

Олег Шумейко-младший
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Владимир Лисовец

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