Украинский пловец Фролов: «В Токио уже 22 спортсмена заболели COVID-19»

По официальной информации, известно только о 4-х заразившихся

Сергей Фролов / фото - ФПУ

Восьмикратный рекордсмен Украины на дистанции 1500 и 800 метров вольным стилем в 25-метровом бассейне Сергей Фролов поделился ожиданиями от выступления на Олимпиаде-2020 в Токио. Пловец рассказал о подготовке к Играм, главным конкурентам и ситуацией с коронавирусом в Японии.

О подготовке к Олимпиаде.

«К Олимпиаде готовился пять лет. Это уже третья Олимпиада, поэтому в целом готовился 13 лет, я рассчитываю на очень хороший результат».

О результатах.

«В Лондоне я был десятым, в Рио – двенадцатым. Коронавирус также повлиял на подготовку и немного сбил цикл самой подготовки к Олимпийским играм. Но мы с тренером все равно исправили это состояние и я рассчитываю на то, что я покажу лучший результат на этой Олимпиаде, покажу хорошую борьбу с соперниками».

О работе над ошибками.

«Да конечно я делал работу над ошибками. Когда ты подходишь к такому старту, это очень ответственно, это соревнование четырехлетние и они также на тебя давят, потому что они проходят не каждый год. Я слежу за своим весом, я изменил технику плавания, я изменил подготовку в тренажерном зале. В целом я изменил максимально все за эти четыре года, я вижу результат поттому, что я уже не молодой спортсмен, а достаточно возрастной и показываю довольно достойные результаты».

О странах-конкурентах.

«Италия, Франция, Германия – это такие основные конкуренты, которые будут соревноваться со мной на моей дистанции. Не хочу никого обидеть, все атлеты, выступающие на Олимпийских играх – это достойные конкуренты. Не могу никого выделить, но те, кого я назвал в 2019 году показывали результаты, с которыми я боролся. Моя цель – получить золотую медаль».

О реакции на попадание в сборную.

«Это уже третья Олимпиада, поэтому для меня это не является каким-то чудом. Я 12 лет выступаю на международной арене, поднимаю флаг Украины. Моя цель - получить золотую медаль. Я никогда не ставил цель попасть на Олимпиаду и поехать просто туристом посмотреть на Олимпийские игры. Мне это не интересно. Интересно поехать и показать миру, что моя страна лучше и я могу показывать достойные результаты».

О стоимости Олимпиады.

«Да, конечно это дорого. Ты прилагаешь много усилий в подготовке. Постоянно в чем себя ограничиваешь, не позволяет себе пойти погулять или поехать с близкими на отдых. Ты готовишься к важным соревнованиям и они занимают много времени, средств. Бывает даже такое положение, когда ты не хочешь идти в бассейн, тебе надоело. За этот год я проплыл 4100 км. За 12 лет я даже не считал сколько я проплыл километров. Очень большие объемы, потому что у меня дисциплина медленнее в бассейне, это полторы тысячи восемьсот метров вольным стилем».

О Японии.

«Мы сейчас живем в гостинице, можем есть и тренироваться. По городу гулять не имеем права, выходить из отеля тоже запрещено. Только тренировки, питание и сон – это все».

Об усилении карантина.

«Я думаю, что да. Я слышал также эту информацию. Сегодня общались с тренером, он говорил, что уже 22 спортсмена заболели COVID-19. Я не знаю, что будет делать олимпийский комитет с этим, но я рассчитываю на то, что они позволят этим атлетам выступить. Потому что я понимаю, что это очень обидно, когда ты готовишься и перед самым важным стартом твоей карьеры тебе просто говорят, что должен сидеть на карантине и потом ехать домой. Это очень тяжело».

По официальным данным МОК, 21 июля был выявлен 4-й зараженный спортсмен.

Напомним, соревнования Олимпиады-2020 уже начались.