На Олимпиаде-2020 выявлено 8 новых случаев коронавируса

Одним из зараженных является спортсмен

фото - Reuters

На Играх-2020 в Токио, Япония, еще 8 человек сдали положительные тесты на коронавирус.

По информации пресс-службы МОК, среди зараженных есть 1 спортсмен, который не проживает в олимпийской деревне, 1 иностранец, связанный с проведением Игр и 6 японских подрядчиков.

Недавно стало известно, что Оргкомитет Токио-2020 все еще рассматривает вариант с отменой Игр.

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