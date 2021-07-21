Украинского легкоатлета, который должен был ехать на Олимпиаду, дисквалифицировали
На Олимпиаде-2020 выявлено 8 новых случаев коронавируса
Одним из зараженных является спортсмен
21 июля 08:35
фото - Reuters
На Играх-2020 в Токио, Япония, еще 8 человек сдали положительные тесты на коронавирус.
По информации пресс-службы МОК, среди зараженных есть 1 спортсмен, который не проживает в олимпийской деревне, 1 иностранец, связанный с проведением Игр и 6 японских подрядчиков.
Недавно стало известно, что Оргкомитет Токио-2020 все еще рассматривает вариант с отменой Игр.
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