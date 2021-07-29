Вера, разочарование и принятие. Эмоции Бех-Романчук во время финального заплыва мужа

Михаил Романчук взял бронзу, но Марина явно была расстроена таким исходом

Фото: Instagram Марины Бех-Романчук

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, а также супруга пловца Михаила Романчука испытала самую разную палитру эмоций во время финального заплыва своего мужа на Олимпийских играх-2020 на дистанции 800 м вольным стилем.

Очевидно, что Марина была расстроена после финиша, который принес Романчуку бронзовую медаль.

Позже легкоатлетка поздравила Романчука в Instagram.





Сам Романчук ранее признался, что рассчитывал на более успешное выступление в финале.

В любом случае, у украинца еще будет шанс на более высокое место. В Токио-2020 Романчук также выступит на дистанции 1500 м вольным стилем.