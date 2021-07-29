Первая украинская медаль за 17 лет. Видео бронзового заплыва Романчука
Вера, разочарование и принятие. Эмоции Бех-Романчук во время финального заплыва мужа
Михаил Романчук взял бронзу, но Марина явно была расстроена таким исходом
11:42
Фото: Instagram Марины Бех-Романчук
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, а также супруга пловца Михаила Романчука испытала самую разную палитру эмоций во время финального заплыва своего мужа на Олимпийских играх-2020 на дистанции 800 м вольным стилем.
Очевидно, что Марина была расстроена после финиша, который принес Романчуку бронзовую медаль.
Позже легкоатлетка поздравила Романчука в Instagram.
Сам Романчук ранее признался, что рассчитывал на более успешное выступление в финале.
В любом случае, у украинца еще будет шанс на более высокое место. В Токио-2020 Романчук также выступит на дистанции 1500 м вольным стилем.