Сборная Украины отказалась участвовать в чемпионате Европы, который пройдет в России
Власков: «Государственный бюджет не финансирует выступления, проводимые в России»
Сборная Украины по плаванию отказалась от участия в ЧЕ в Казани
20 октября 18:34
Фото: disk-sport.com
Президент Федерации плавания Украины Андрей Власков рассказал, почему сборная Украины сначала собиралась ехать на чемпионат Европы в Россию ограниченным составом:
«Почему ограниченным составом? Государственный бюджет не финансирует выступления, проводимые в России. Поэтому такие соревнования финансируются за счет федерации для того, чтобы они [украинские пловцы] смогли принять участие в чемпионате Европы, чтобы звучал гимн Украины и поднимался флаг в случае высоких мест».
Напомним, что после отказа ехать в Россию Михаила Романчука и Владислава Бухова Федерация плавания Украины приняла решение и вовсе не отправлять команду в Казань.
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