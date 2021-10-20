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Власков: «Государственный бюджет не финансирует выступления, проводимые в России»

Сборная Украины по плаванию отказалась от участия в ЧЕ в Казани
Плавание
20 октября 18:34
Власков: «Государственный бюджет не финансирует выступления, проводимые в России»
Фото: disk-sport.com

Президент Федерации плавания Украины Андрей Власков рассказал, почему сборная Украины сначала собиралась ехать на чемпионат Европы в Россию ограниченным составом:

«Почему ограниченным составом? Государственный бюджет не финансирует выступления, проводимые в России. Поэтому такие соревнования финансируются за счет федерации для того, чтобы они [украинские пловцы] смогли принять участие в чемпионате Европы, чтобы звучал гимн Украины и поднимался флаг в случае высоких мест».

Напомним, что после отказа ехать в Россию Михаила Романчука и Владислава Бухова Федерация плавания Украины приняла решение и вовсе не отправлять команду в Казань.

Источник: suspilne.media Сергей Остапенко
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