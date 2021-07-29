Зевина не сумела выйти в полуфинал Олимпийских Игр на своей коронной дистанции

Украинка более секунды уступила последней квалифицировавшейся в следующую стадию

Дарья Зевина / Фото: instagram.com/karandasha

Украинка Дарья Зевина не сумела пройти в полуфинал Олимпиады-2020 в плавании на дистанции 200 м на спине.



Зевина преодолела дистанцию за 2:12:30 и стала пятой в своем заплыве. В общей же классификации украинка расположилась на 19-й строчке, уступив Шарон ван Раувендал, которая стала шестнадцатой, немногим более секунды.

Для Дарьи Олимпийские игры завершены – ранее украинка также не смогла пробиться в шестнадцать лучших на дистанции 100 м на спине.

Напомним, что Михаил Романчук завоевал первую за последние 17 лет олимпийскую медаль в плавании для Украины.