Романчук взял бронзу Олимпиады и расстроил жену. Но его заплыв – это взрыв мозга, он был до нереального крутой
Зевина не сумела выйти в полуфинал Олимпийских Игр на своей коронной дистанции
Украинка более секунды уступила последней квалифицировавшейся в следующую стадию
15:57
Дарья Зевина / Фото: instagram.com/karandasha
Украинка Дарья Зевина не сумела пройти в полуфинал Олимпиады-2020 в плавании на дистанции 200 м на спине.
Зевина преодолела дистанцию за 2:12:30 и стала пятой в своем заплыве. В общей же классификации украинка расположилась на 19-й строчке, уступив Шарон ван Раувендал, которая стала шестнадцатой, немногим более секунды.
Для Дарьи Олимпийские игры завершены – ранее украинка также не смогла пробиться в шестнадцать лучших на дистанции 100 м на спине.
Напомним, что Михаил Романчук завоевал первую за последние 17 лет олимпийскую медаль в плавании для Украины.