Золото 17-летней американки и еще три комплекта медалей в плавании

Кейли Маккион обновила олимпийский рекорд

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27-го июля на Олимпийских играх-2020 в Токио в плавании разыграли очередные четыре комплекта медалей.

Британец Томас Дин взял золото на дистанции 200 м вольным стилем. Второе место у его соотечественника Дункана Скотта. Третье – бразильца Фернандо Шеффера.

Австралийка Кейли Маккион с олимпийским рекордом победила в 100-метровке на спине. Серебро взяла канадка Кайли Масс, бронзу – американка Реган Смит.

У мужчин в этой же дисциплине с европейским рекордом победил россиянин Евгений Рылов, вторым стал его соотечественник Климент Колесников, третьим – представитель США Райан Мерфи.

На дистанции 100 м брассом золото завоевала 17-летняя американка Лидия Джекоби. Второй стала Татьяна Шонмакер из ЮАР, третьей – еще одна американка Лилли Кинг.

Позже сегодня, 27 июля, выступят представители Украины Сергей Шевцов (100 м вольным стилем), а также Сергей Фролов и Михаил Романчук (800 м вольным стилем).