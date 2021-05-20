Золото Европы Романчука – съел олимпийского чемпиона и показал, что готов брать медаль в Токио

Борьба украинца с Пальтриньери уже стала классикой

Послесловие

Михаил Романчук с золотом чемпионата Европы / Фото - instagram.com/misha_romanchuk

Он завершил в Будапеште то, что три года назад начал в Глазго – собрал у себя золотые медали чемпионата Европы на всех своих дистанциях.

Михаил Романчук принес сборной Украины по плаванию первую медаль на ЧЕ по водным видам спорта – максимально уверенно победил на 1500 метров вольным стилем.

Романчук принялся отрабатывать за всю сборную – пока единственным выступал в финале. И не сказать, чтобы там было все очень легко.

Первую часть дистанции украинец плыл четвертым, отставая от лидера почти на две секунды. Но прошло 250 метров – он вышел на второе место. Впереди него был только хороший знакомый Грегорио Пальтриньери.

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До выступления в Будапеште у Романчука было только одно золото чемпионата Европы на 1500 метров – в 2017 году в Копенгагене на короткой воде. Тогда в Дании украинец прервал впечатляющую серию итальянца – Пальтриньери четыре года кряду брал золотые медали всех крупных соревнований на этой дистанции: чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры.

Романчук прекратил его доминирование. А в 2018 году победил и на чемпионате мира (тоже на короткой воде).

Противостояние украинца и итальянца порой настолько захватывало их, что они, соревнуясь друг с другом, даже не замечали соперников. Дважды Флориан Уэлброк пользовался этим – Романчук обходил Пальтриньери, но становился вторым после немца на чемпионате Европы-2018 и чемпионате мира-2019.

Уэлброк теперь больше не плавает в бассейне – только на открытой воде. А поэтому Романчук и Пальтриньери могли полностью сконцентрироваться на борьбе друг с другом.

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Так вот. Прошло 250 метров дистанции – украинец вышел на второе место. Отставание от итальянца составляло 1,73 секунды. Позади еще 250 метров – Романчук уже первый. Отрыв – 0,07 секунды. Мизерный.

Романчук и Пальтриньери впечатляюще оторвались от всех остальных, но упрямо вели борьбу друг с другом. Прошло еще 500 метров дистанции – отрыв украинца 0,84 секунды. Итальянец не хотел сдаваться.

Но было одно «но». Он уже успел завоевать три золотые медали на этом чемпионате Европы. На открытой воде Пальтриньери победил на дистанциях 5 км, 10 км и в эстафете 4х1,25 км. Романчук должен был победить за счет своего преимущества в свежести.

Еще 250 метров позади. Итальянец все еще продолжал бороться, хоть но потихоньку отставал – 1,18 секунды отрыва у украинца.

И затем Романчук съел своего соперника:

1300 метров – отрыв 1,63 секунды

1350 метров – отрыв 1,81 секунды

1400 метров – отрыв 2,08 секунды

1450 метров – отрыв 2,29 секунды

1500 метров – отрыв 3,02 секунды

Украинец победил. В 2018 году Романчук завоевал золото на 400 м и 800 м, а на 1500 м остался с серебром. В Будапеште он добыл недостающую медаль.

Повтор финала чемпионата Европы на 1500 метров:

После соревнований Пальтриньери ничего не оставалось, кроме как найти себе логичное оправдание, ну и выразить уважение сопернику:

«Было сложно, но я доволен медалью. Я боролся с Романчуком, а он один из лучших во всем мире».

Украинец же после финиша получил моментальное поздравление – сердечко от жены Марины Бех.

Но не стоит останавливаться на достигнутом. Романчук выступит еще на дистанции 800 м – Пальтриньери хочет взять реванш:

«Я взял то, что смог взять, но зарядился энергией. Финал заряжает вас больше чем какая-то батарейка».

Итальянец заряжен на борьбу. Украинец тоже сохраняет концентрацию – чтобы не распыляться заявил, что до Олимпийских игр отказывается от общения с журналистами.

И, кстати, об Играх. Было бы странно, если бы сейчас в Будапеште Романчук уже был на пике формы. Но даже этого его результата достаточно для того, чтобы завоевать медаль на Олимпиаде.

Результат Романчука – 14:39.89 минуты

Рио-де-Жанейро-2016 и Лондон-2012 – бронза

Пекин-2008 – Сент-Луис-1904 – золото

Теперь остается только второй раз подняться на вершину пьедестала в Будапеште. А затем повторить все это в Токио.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua