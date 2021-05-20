Золото Европы Романчука – съел олимпийского чемпиона и показал, что готов брать медаль в Токио
Он завершил в Будапеште то, что три года назад начал в Глазго – собрал у себя золотые медали чемпионата Европы на всех своих дистанциях.
Михаил Романчук принес сборной Украины по плаванию первую медаль на ЧЕ по водным видам спорта – максимально уверенно победил на 1500 метров вольным стилем.
В артистическом плавании наша сборная выиграла командный зачет, завоевав восемь медалей. В прыжках в воду стала пятой – одно золото и две бронзы. И вот наступило время плавания в бассейне (на открытой воде без медалей).
Романчук принялся отрабатывать за всю сборную – пока единственным выступал в финале. И не сказать, чтобы там было все очень легко.
Первую часть дистанции украинец плыл четвертым, отставая от лидера почти на две секунды. Но прошло 250 метров – он вышел на второе место. Впереди него был только хороший знакомый Грегорио Пальтриньери.
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До выступления в Будапеште у Романчука было только одно золото чемпионата Европы на 1500 метров – в 2017 году в Копенгагене на короткой воде. Тогда в Дании украинец прервал впечатляющую серию итальянца – Пальтриньери четыре года кряду брал золотые медали всех крупных соревнований на этой дистанции: чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры.
Романчук прекратил его доминирование. А в 2018 году победил и на чемпионате мира (тоже на короткой воде).
Противостояние украинца и итальянца порой настолько захватывало их, что они, соревнуясь друг с другом, даже не замечали соперников. Дважды Флориан Уэлброк пользовался этим – Романчук обходил Пальтриньери, но становился вторым после немца на чемпионате Европы-2018 и чемпионате мира-2019.
Уэлброк теперь больше не плавает в бассейне – только на открытой воде. А поэтому Романчук и Пальтриньери могли полностью сконцентрироваться на борьбе друг с другом.
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Так вот. Прошло 250 метров дистанции – украинец вышел на второе место. Отставание от итальянца составляло 1,73 секунды. Позади еще 250 метров – Романчук уже первый. Отрыв – 0,07 секунды. Мизерный.
Романчук и Пальтриньери впечатляюще оторвались от всех остальных, но упрямо вели борьбу друг с другом. Прошло еще 500 метров дистанции – отрыв украинца 0,84 секунды. Итальянец не хотел сдаваться.
Но было одно «но». Он уже успел завоевать три золотые медали на этом чемпионате Европы. На открытой воде Пальтриньери победил на дистанциях 5 км, 10 км и в эстафете 4х1,25 км. Романчук должен был победить за счет своего преимущества в свежести.
Еще 250 метров позади. Итальянец все еще продолжал бороться, хоть но потихоньку отставал – 1,18 секунды отрыва у украинца.
И затем Романчук съел своего соперника:
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1300 метров – отрыв 1,63 секунды
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1350 метров – отрыв 1,81 секунды
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1400 метров – отрыв 2,08 секунды
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1450 метров – отрыв 2,29 секунды
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1500 метров – отрыв 3,02 секунды
Украинец победил. В 2018 году Романчук завоевал золото на 400 м и 800 м, а на 1500 м остался с серебром. В Будапеште он добыл недостающую медаль.
Повтор финала чемпионата Европы на 1500 метров:
После соревнований Пальтриньери ничего не оставалось, кроме как найти себе логичное оправдание, ну и выразить уважение сопернику:
«Было сложно, но я доволен медалью. Я боролся с Романчуком, а он один из лучших во всем мире».
Украинец же после финиша получил моментальное поздравление – сердечко от жены Марины Бех.
Но не стоит останавливаться на достигнутом. Романчук выступит еще на дистанции 800 м – Пальтриньери хочет взять реванш:
«Я взял то, что смог взять, но зарядился энергией. Финал заряжает вас больше чем какая-то батарейка».
Итальянец заряжен на борьбу. Украинец тоже сохраняет концентрацию – чтобы не распыляться заявил, что до Олимпийских игр отказывается от общения с журналистами.
И, кстати, об Играх. Было бы странно, если бы сейчас в Будапеште Романчук уже был на пике формы. Но даже этого его результата достаточно для того, чтобы завоевать медаль на Олимпиаде.
Результат Романчука – 14:39.89 минуты
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Рио-де-Жанейро-2016 и Лондон-2012 – бронза
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Пекин-2008 – Сент-Луис-1904 – золото
Теперь остается только второй раз подняться на вершину пьедестала в Будапеште. А затем повторить все это в Токио.
Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua