Коу Лей был последним. Все представители Украины вылетели из Олимпийских игр

В настольном теннисе украинцы снова без медалей





Коу Лей / Фото: ittf.com

На Олимпийских играх в Токио в рамках настольного тенниса у мужчин украинец Коу Лей на стадии 1/32 финала проиграл представителю Египта Омару Ассару со счетом 3:4 (13:15, 6:11, 4:11, 11:6, 11:8, 11:9, 4:11).



Лей был последним представителем Украины в настольном теннисе. Ранее турнир покинули Маргарита Песоцкая и Анна Гапонова.

Напомним, в 1/64 турнира Коу Лей уверенно победил представителя Туниса.