Белодед наградили первой украинской медалью Токио-2020. Фото
ОИ-2020. Настольный теннис. Коу Лей уверенно шагнул во второй раунд
Анна Гапонова выступление в Токио завершила
24 июля 17:49
Коу Лей
Украинский игрок в настольный теннис Коу Лей уверенно обыграл представителя Туниса в Адама Хмама в первом раунде Олимпийских игры-2020 – 4:0.
Следующим соперником Коу Лея станет Омар Асса из Египта.
А вот Анна Гапонова проиграла австрийке Джие Лью. Украинка вела 2:1 по партиях, но затем провалилась.
Завтра, 25 июня, матч первого круга проведет Маргарита Песоцкая.