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ОИ-2020. Настольный теннис. Коу Лей уверенно шагнул во второй раунд

Анна Гапонова выступление в Токио завершила
Olympics Токио-2020
24 июля 17:49
ОИ-2020. Настольный теннис. Коу Лей уверенно шагнул во второй раунд
Коу Лей

Украинский игрок в настольный теннис Коу Лей уверенно обыграл представителя Туниса в Адама Хмама в первом раунде Олимпийских игры-2020 – 4:0.


Следующим соперником Коу Лея станет Омар Асса из Египта.

А вот Анна Гапонова проиграла австрийке Джие Лью. Украинка вела 2:1 по партиях, но затем провалилась.

 

Завтра, 25 июня, матч первого круга проведет Маргарита Песоцкая.

Сергей Остапенко
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Коу Лей

Комментарии 1

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24 июля 2021г. 18:58
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